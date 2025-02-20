통화 / SOBR
SOBR: SOBR Safe Inc
3.38 USD 0.13 (4.00%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SOBR 환율이 오늘 4.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.24이고 고가는 3.38이었습니다.
SOBR Safe Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SOBR News
- SOBRsure GEN 2 passes independent testing, validating alcohol detection tech
- US Stocks Likely To Open On A Mixed Note: 'Nothing Good Happens Above A 5% Yield,' Says Expert - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Autodesk (NASDAQ:ADSK)
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- SOBRsafe Reports First Quarter 2025 Results
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Short Interest In IT Stocks Eases In January
- What's Going On With SOBR Safe Shares Thursday? - Sobr Safe (NASDAQ:SOBR)
일일 변동 비율
3.24 3.38
년간 변동
0.24 19.35
- 이전 종가
- 3.25
- 시가
- 3.27
- Bid
- 3.38
- Ask
- 3.68
- 저가
- 3.24
- 고가
- 3.38
- 볼륨
- 34
- 일일 변동
- 4.00%
- 월 변동
- 12.67%
- 6개월 변동
- 589.80%
- 년간 변동율
- -48.79%
20 9월, 토요일