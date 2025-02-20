시세섹션
통화 / SOBR
SOBR: SOBR Safe Inc

3.38 USD 0.13 (4.00%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SOBR 환율이 오늘 4.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.24이고 고가는 3.38이었습니다.

SOBR Safe Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SOBR News

일일 변동 비율
3.24 3.38
년간 변동
0.24 19.35
이전 종가
3.25
시가
3.27
Bid
3.38
Ask
3.68
저가
3.24
고가
3.38
볼륨
34
일일 변동
4.00%
월 변동
12.67%
6개월 변동
589.80%
년간 변동율
-48.79%
20 9월, 토요일