Divisas / SOBR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SOBR: SOBR Safe Inc
3.19 USD 0.01 (0.31%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SOBR de hoy ha cambiado un -0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.08, mientras que el máximo ha alcanzado 3.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SOBR Safe Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOBR News
- SOBRsure GEN 2 passes independent testing, validating alcohol detection tech
- US Stocks Likely To Open On A Mixed Note: 'Nothing Good Happens Above A 5% Yield,' Says Expert - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Autodesk (NASDAQ:ADSK)
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- SOBRsafe Reports First Quarter 2025 Results
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Short Interest In IT Stocks Eases In January
- What's Going On With SOBR Safe Shares Thursday? - Sobr Safe (NASDAQ:SOBR)
Rango diario
3.08 3.31
Rango anual
0.24 19.35
- Cierres anteriores
- 3.20
- Open
- 3.20
- Bid
- 3.19
- Ask
- 3.49
- Low
- 3.08
- High
- 3.31
- Volumen
- 44
- Cambio diario
- -0.31%
- Cambio mensual
- 6.33%
- Cambio a 6 meses
- 551.02%
- Cambio anual
- -51.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B