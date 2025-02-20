КотировкиРазделы
SOBR: SOBR Safe Inc

3.20 USD 0.01 (0.31%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SOBR за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.13, а максимальная — 3.21.

Следите за динамикой SOBR Safe Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.13 3.21
Годовой диапазон
0.24 19.35
Предыдущее закрытие
3.21
Open
3.13
Bid
3.20
Ask
3.50
Low
3.13
High
3.21
Объем
25
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
6.67%
6-месячное изменение
553.06%
Годовое изменение
-51.52%
