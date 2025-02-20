Devises / SOBR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SOBR: SOBR Safe Inc
3.38 USD 0.13 (4.00%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SOBR a changé de 4.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.24 et à un maximum de 3.38.
Suivez la dynamique SOBR Safe Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOBR Nouvelles
- SOBRsure GEN 2 passes independent testing, validating alcohol detection tech
- US Stocks Likely To Open On A Mixed Note: 'Nothing Good Happens Above A 5% Yield,' Says Expert - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Autodesk (NASDAQ:ADSK)
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- SOBRsafe Reports First Quarter 2025 Results
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Short Interest In IT Stocks Eases In January
- What's Going On With SOBR Safe Shares Thursday? - Sobr Safe (NASDAQ:SOBR)
Range quotidien
3.24 3.38
Range Annuel
0.24 19.35
- Clôture Précédente
- 3.25
- Ouverture
- 3.27
- Bid
- 3.38
- Ask
- 3.68
- Plus Bas
- 3.24
- Plus Haut
- 3.38
- Volume
- 34
- Changement quotidien
- 4.00%
- Changement Mensuel
- 12.67%
- Changement à 6 Mois
- 589.80%
- Changement Annuel
- -48.79%
20 septembre, samedi