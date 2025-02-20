通貨 / SOBR
SOBR: SOBR Safe Inc
3.25 USD 0.06 (1.88%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SOBRの今日の為替レートは、1.88%変化しました。日中、通貨は1あたり3.19の安値と3.28の高値で取引されました。
SOBR Safe Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SOBR News
- SOBRsure GEN 2 passes independent testing, validating alcohol detection tech
- SOBRsafe Reports First Quarter 2025 Results
- What's Going On With SOBR Safe Shares Thursday? - Sobr Safe (NASDAQ:SOBR)
1日のレンジ
3.19 3.28
1年のレンジ
0.24 19.35
- 以前の終値
- 3.19
- 始値
- 3.19
- 買値
- 3.25
- 買値
- 3.55
- 安値
- 3.19
- 高値
- 3.28
- 出来高
- 26
- 1日の変化
- 1.88%
- 1ヶ月の変化
- 8.33%
- 6ヶ月の変化
- 563.27%
- 1年の変化
- -50.76%
