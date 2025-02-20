Valute / SOBR
SOBR: SOBR Safe Inc
3.38 USD 0.13 (4.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SOBR ha avuto una variazione del 4.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.24 e ad un massimo di 3.38.
Segui le dinamiche di SOBR Safe Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SOBR News
- SOBRsure GEN 2 passes independent testing, validating alcohol detection tech
- US Stocks Likely To Open On A Mixed Note: 'Nothing Good Happens Above A 5% Yield,' Says Expert - Advance Auto Parts (NYSE:AAP), Autodesk (NASDAQ:ADSK)
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- SOBRsafe Reports First Quarter 2025 Results
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- Short Interest In IT Stocks Eases In January
- What's Going On With SOBR Safe Shares Thursday? - Sobr Safe (NASDAQ:SOBR)
Intervallo Giornaliero
3.24 3.38
Intervallo Annuale
0.24 19.35
- Chiusura Precedente
- 3.25
- Apertura
- 3.27
- Bid
- 3.38
- Ask
- 3.68
- Minimo
- 3.24
- Massimo
- 3.38
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- 4.00%
- Variazione Mensile
- 12.67%
- Variazione Semestrale
- 589.80%
- Variazione Annuale
- -48.79%
21 settembre, domenica