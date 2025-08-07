Dövizler / SO
SO: Southern Company (The)
91.81 USD 0.36 (0.39%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SO fiyatı bugün 0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 90.34 ve Yüksek fiyatı olarak 92.29 aralığında işlem gördü.
Southern Company (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
90.34 92.29
Yıllık aralık
80.46 96.44
- Önceki kapanış
- 91.45
- Açılış
- 91.34
- Satış
- 91.81
- Alış
- 92.11
- Düşük
- 90.34
- Yüksek
- 92.29
- Hacim
- 10.356 K
- Günlük değişim
- 0.39%
- Aylık değişim
- -0.50%
- 6 aylık değişim
- 0.23%
- Yıllık değişim
- 1.57%
21 Eylül, Pazar