FiyatlarBölümler
Dövizler / SO
Geri dön - Hisse senetleri

SO: Southern Company (The)

91.81 USD 0.36 (0.39%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SO fiyatı bugün 0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 90.34 ve Yüksek fiyatı olarak 92.29 aralığında işlem gördü.

Southern Company (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SO haberleri

Günlük aralık
90.34 92.29
Yıllık aralık
80.46 96.44
Önceki kapanış
91.45
Açılış
91.34
Satış
91.81
Alış
92.11
Düşük
90.34
Yüksek
92.29
Hacim
10.356 K
Günlük değişim
0.39%
Aylık değişim
-0.50%
6 aylık değişim
0.23%
Yıllık değişim
1.57%
21 Eylül, Pazar