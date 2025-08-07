Валюты / SO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SO: Southern Company (The)
91.38 USD 0.92 (1.00%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SO за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.35, а максимальная — 92.32.
Следите за динамикой Southern Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SO
- New Jersey Resources Boosts Shareholder Value, Hikes Dividend by 5.6%
- How Does a Constructive Regulatory Framework Aid PPL's Growth?
- CEG Rises 62.3% in a Year: Should You Buy, Sell, or Hold the Stock?
- Southern Company: AI Growth, Solar, And Going Nuclear (NYSE:SO)
- Can NextEra's Battery Storage Drive a Sustainable Clean Energy Future?
- Southern Co. (SO) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Southern's Unit Secures PSC Approval for Five Solar Facilities
- NextEra Outperforms Industry Quarter to Date: How to Play the Stock?
- Southern Company Stock Is a Smart Hold in Today's Market
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Can NEE's Investment in Smart Grid Ensure High-Quality Services?
- Southern Company: Another Unique Way To Gain Exposure To The Rise Of AI
- Southern Company Advances Hydro Fleet Modernization for the Future
- If I Could Only Buy 1 S&P 500 Stock From Each Sector for the Rest of 2025, I'd Go With These 11 Dividend Stocks
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- Market Enthusiasm Has Gone Nuclear: Sell Oklo (NYSE:OKLO)
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- MDU Resources Boosts Shareholder Value Through 7.7% Dividend Hike
- Southern's Subsidiary Installs Advanced Turbines at Plant Yates
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 17, 2025 - TipRanks.com
- Tesla: The Fatal Mistake Bears And Shorts Keep Making (NASDAQ:TSLA)
- Are These ETFs Positioning For A Potential Fed Pivot? - Duke Energy (NYSE:DUK), iShares U.S. Utilities ETF (ARCA:IDU)
- Jefferies raises Southern Co. stock price target to $108 from $104
- Here is What to Know Beyond Why Southern Company (The) (SO) is a Trending Stock
Дневной диапазон
91.35 92.32
Годовой диапазон
80.46 96.44
- Предыдущее закрытие
- 92.30
- Open
- 92.28
- Bid
- 91.38
- Ask
- 91.68
- Low
- 91.35
- High
- 92.32
- Объем
- 11.077 K
- Дневное изменение
- -1.00%
- Месячное изменение
- -0.96%
- 6-месячное изменение
- -0.24%
- Годовое изменение
- 1.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.