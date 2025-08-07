KurseKategorien
SO: Southern Company (The)

91.45 USD 0.16 (0.17%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SO hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 90.74 bis zu einem Hoch von 91.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die Southern Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
90.74 91.88
Jahresspanne
80.46 96.44
Vorheriger Schlusskurs
91.61
Eröffnung
91.42
Bid
91.45
Ask
91.75
Tief
90.74
Hoch
91.88
Volumen
9.289 K
Tagesänderung
-0.17%
Monatsänderung
-0.89%
6-Monatsänderung
-0.16%
Jahresänderung
1.17%
