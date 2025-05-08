FiyatlarBölümler
Dövizler / SNN
SNN: Smith & Nephew SNATS Inc

36.84 USD 0.21 (0.57%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SNN fiyatı bugün -0.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.81 ve Yüksek fiyatı olarak 37.03 aralığında işlem gördü.

Smith & Nephew SNATS Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
36.81 37.03
Yıllık aralık
23.69 38.79
Önceki kapanış
37.05
Açılış
36.89
Satış
36.84
Alış
37.14
Düşük
36.81
Yüksek
37.03
Hacim
862
Günlük değişim
-0.57%
Aylık değişim
0.79%
6 aylık değişim
30.64%
Yıllık değişim
18.46%
21 Eylül, Pazar