Валюты / SNN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SNN: Smith & Nephew SNATS Inc
37.39 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.28, а максимальная — 37.53.
Следите за динамикой Smith & Nephew SNATS Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SNN
- Smith & Nephew (SNN) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Smith & Nephew stock reaches 52-week high at 37.66 USD
- Are Investors Undervaluing Smith & Nephew SNATS (SNN) Right Now?
- SNN or SYK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Smith & Nephew appoints Dr Garheng Kong as non-executive director
- Smith+Nephew appoints Dr. Garheng Kong as non-executive director
- Smith & Nephew stock hits 52-week high at 37.59 USD
- FMI Large Cap Equity Q2 2025 Review (Mutual Fund:FMIHX)
- SNN vs. SYK: Which Stock Is the Better Value Option?
- Smith & Nephew stock hits 52-week high at 36.56 USD
- Smith & Nephew: Doing Better And Still Offers Value (NYSE:SNN)
- Smith&Nephew SNATS earnings missed by $0.60, revenue topped estimates
- Sterling Infrastructure Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Lemonade, DigitalOcean Holdings, Lattice Semiconductor And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Arteris (NASDAQ:AIP), AECOM (NYSE:ACM)
- Smith & Nephew stock hits 52-week high, reaching 35.32 USD
- Top 2 Health Care Stocks You May Want To Dump In Q3 - Smith & Nephew (NYSE:SNN), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Why Palantir Technologies Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Agilon Health (NYSE:AGL), Adaptimmune Therapeutics (NASDAQ:ADAP)
- Smith & Nephew to buy back $500 million in shares in second half 2025
- SNN or SYK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy Smith & Nephew SNATS (SNN) Stock?
- Smith & Nephew stock hits 52-week high at 31.72 USD
- Smith & Nephew schedules release of second quarter and half-year 2025 results
- Smith+Nephew to announce Q2 and H1 2025 results on August 5
- Smith+Nephew appoints David King as non-executive director
- Earnings call transcript: InfuSystem Q1 2025 sees stock surge despite EPS miss
Дневной диапазон
37.28 37.53
Годовой диапазон
23.69 38.79
- Предыдущее закрытие
- 37.39
- Open
- 37.52
- Bid
- 37.39
- Ask
- 37.69
- Low
- 37.28
- High
- 37.53
- Объем
- 1.697 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.30%
- 6-месячное изменение
- 32.59%
- Годовое изменение
- 20.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.