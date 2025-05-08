Währungen / SNN
SNN: Smith & Nephew SNATS Inc
37.05 USD 0.27 (0.72%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNN hat sich für heute um -0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.92 bis zu einem Hoch von 37.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Smith & Nephew SNATS Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
36.92 37.15
Jahresspanne
23.69 38.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.32
- Eröffnung
- 37.03
- Bid
- 37.05
- Ask
- 37.35
- Tief
- 36.92
- Hoch
- 37.15
- Volumen
- 961
- Tagesänderung
- -0.72%
- Monatsänderung
- 1.37%
- 6-Monatsänderung
- 31.38%
- Jahresänderung
- 19.13%
