SNN: Smith & Nephew SNATS Inc

37.05 USD 0.27 (0.72%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SNN hat sich für heute um -0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.92 bis zu einem Hoch von 37.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Smith & Nephew SNATS Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

SNN News

Tagesspanne
36.92 37.15
Jahresspanne
23.69 38.79
Vorheriger Schlusskurs
37.32
Eröffnung
37.03
Bid
37.05
Ask
37.35
Tief
36.92
Hoch
37.15
Volumen
961
Tagesänderung
-0.72%
Monatsänderung
1.37%
6-Monatsänderung
31.38%
Jahresänderung
19.13%
