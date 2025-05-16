Dövizler / SNFCA
SNFCA: Security National Financial Corporation - Class A
8.87 USD 0.22 (2.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SNFCA fiyatı bugün -2.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.85 ve Yüksek fiyatı olarak 9.09 aralığında işlem gördü.
Security National Financial Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SNFCA haberleri
- Earnings call transcript: Security National Financial sees Q2 growth amid market challenges
- Security National Financial Corporation set to join Russell 3000 ® Index
- Security National Financial Corporation (NASDAQ: SNFCA) Announces Completion of Lending Transaction on Residential Development Loan in Arrowhead Ranch
- Security National Financial Corporation Reports Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
Günlük aralık
8.85 9.09
Yıllık aralık
7.74 13.59
- Önceki kapanış
- 9.09
- Açılış
- 9.09
- Satış
- 8.87
- Alış
- 9.17
- Düşük
- 8.85
- Yüksek
- 9.09
- Hacim
- 158
- Günlük değişim
- -2.42%
- Aylık değişim
- 0.11%
- 6 aylık değişim
- -25.84%
- Yıllık değişim
- -2.53%
21 Eylül, Pazar