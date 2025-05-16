Währungen / SNFCA
SNFCA: Security National Financial Corporation - Class A
9.01 USD 0.08 (0.88%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNFCA hat sich für heute um -0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.87 bis zu einem Hoch von 9.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Security National Financial Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SNFCA News
- Earnings call transcript: Security National Financial sees Q2 growth amid market challenges
- Security National Financial Corporation set to join Russell 3000 ® Index
- Security National Financial Corporation (NASDAQ: SNFCA) Announces Completion of Lending Transaction on Residential Development Loan in Arrowhead Ranch
- Security National Financial Corporation Reports Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
Tagesspanne
8.87 9.09
Jahresspanne
7.74 13.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.09
- Eröffnung
- 9.09
- Bid
- 9.01
- Ask
- 9.31
- Tief
- 8.87
- Hoch
- 9.09
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- -0.88%
- Monatsänderung
- 1.69%
- 6-Monatsänderung
- -24.67%
- Jahresänderung
- -0.99%
