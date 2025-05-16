KurseKategorien
Währungen / SNFCA
Zurück zum Aktien

SNFCA: Security National Financial Corporation - Class A

9.01 USD 0.08 (0.88%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SNFCA hat sich für heute um -0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.87 bis zu einem Hoch von 9.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Security National Financial Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SNFCA News

Tagesspanne
8.87 9.09
Jahresspanne
7.74 13.59
Vorheriger Schlusskurs
9.09
Eröffnung
9.09
Bid
9.01
Ask
9.31
Tief
8.87
Hoch
9.09
Volumen
31
Tagesänderung
-0.88%
Monatsänderung
1.69%
6-Monatsänderung
-24.67%
Jahresänderung
-0.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K