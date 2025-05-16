Валюты / SNFCA
SNFCA: Security National Financial Corporation - Class A
8.92 USD 0.31 (3.60%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNFCA за сегодня изменился на 3.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.59, а максимальная — 9.03.
Следите за динамикой Security National Financial Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SNFCA
- Earnings call transcript: Security National Financial sees Q2 growth amid market challenges
- Security National Financial Corporation set to join Russell 3000 ® Index
- Security National Financial Corporation (NASDAQ: SNFCA) Announces Completion of Lending Transaction on Residential Development Loan in Arrowhead Ranch
- Security National Financial Corporation Reports Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
Дневной диапазон
8.59 9.03
Годовой диапазон
7.74 13.59
- Предыдущее закрытие
- 8.61
- Open
- 8.93
- Bid
- 8.92
- Ask
- 9.22
- Low
- 8.59
- High
- 9.03
- Объем
- 105
- Дневное изменение
- 3.60%
- Месячное изменение
- 0.68%
- 6-месячное изменение
- -25.42%
- Годовое изменение
- -1.98%
