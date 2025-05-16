통화 / SNFCA
SNFCA: Security National Financial Corporation - Class A
8.87 USD 0.22 (2.42%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SNFCA 환율이 오늘 -2.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.85이고 고가는 9.09이었습니다.
Security National Financial Corporation - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SNFCA News
- Earnings call transcript: Security National Financial sees Q2 growth amid market challenges
- Security National Financial Corporation set to join Russell 3000 ® Index
- Security National Financial Corporation (NASDAQ: SNFCA) Announces Completion of Lending Transaction on Residential Development Loan in Arrowhead Ranch
- Security National Financial Corporation Reports Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
일일 변동 비율
8.85 9.09
년간 변동
7.74 13.59
- 이전 종가
- 9.09
- 시가
- 9.09
- Bid
- 8.87
- Ask
- 9.17
- 저가
- 8.85
- 고가
- 9.09
- 볼륨
- 158
- 일일 변동
- -2.42%
- 월 변동
- 0.11%
- 6개월 변동
- -25.84%
- 년간 변동율
- -2.53%
20 9월, 토요일