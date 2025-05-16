Moedas / SNFCA
SNFCA: Security National Financial Corporation - Class A
9.05 USD 0.20 (2.26%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SNFCA para hoje mudou para 2.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.97 e o mais alto foi 9.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Security National Financial Corporation - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SNFCA Notícias
- Earnings call transcript: Security National Financial sees Q2 growth amid market challenges
- Security National Financial Corporation set to join Russell 3000 ® Index
- Security National Financial Corporation (NASDAQ: SNFCA) Announces Completion of Lending Transaction on Residential Development Loan in Arrowhead Ranch
- Security National Financial Corporation Reports Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
Faixa diária
8.97 9.17
Faixa anual
7.74 13.59
- Fechamento anterior
- 8.85
- Open
- 9.08
- Bid
- 9.05
- Ask
- 9.35
- Low
- 8.97
- High
- 9.17
- Volume
- 81
- Mudança diária
- 2.26%
- Mudança mensal
- 2.14%
- Mudança de 6 meses
- -24.33%
- Mudança anual
- -0.55%
