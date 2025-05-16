Valute / SNFCA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SNFCA: Security National Financial Corporation - Class A
8.87 USD 0.22 (2.42%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SNFCA ha avuto una variazione del -2.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.85 e ad un massimo di 9.09.
Segui le dinamiche di Security National Financial Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNFCA News
- Earnings call transcript: Security National Financial sees Q2 growth amid market challenges
- Security National Financial Corporation set to join Russell 3000 ® Index
- Security National Financial Corporation (NASDAQ: SNFCA) Announces Completion of Lending Transaction on Residential Development Loan in Arrowhead Ranch
- Security National Financial Corporation Reports Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
Intervallo Giornaliero
8.85 9.09
Intervallo Annuale
7.74 13.59
- Chiusura Precedente
- 9.09
- Apertura
- 9.09
- Bid
- 8.87
- Ask
- 9.17
- Minimo
- 8.85
- Massimo
- 9.09
- Volume
- 158
- Variazione giornaliera
- -2.42%
- Variazione Mensile
- 0.11%
- Variazione Semestrale
- -25.84%
- Variazione Annuale
- -2.53%
21 settembre, domenica