SNFCA: Security National Financial Corporation - Class A
8.85 USD 0.07 (0.78%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SNFCA de hoy ha cambiado un -0.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.82, mientras que el máximo ha alcanzado 9.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Security National Financial Corporation - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
8.82 9.10
Rango anual
7.74 13.59
- Cierres anteriores
- 8.92
- Open
- 8.99
- Bid
- 8.85
- Ask
- 9.15
- Low
- 8.82
- High
- 9.10
- Volumen
- 107
- Cambio diario
- -0.78%
- Cambio mensual
- -0.11%
- Cambio a 6 meses
- -26.00%
- Cambio anual
- -2.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B