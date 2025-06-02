Dövizler / SNDR
SNDR: Schneider National Inc
22.40 USD 0.61 (2.65%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SNDR fiyatı bugün -2.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.38 ve Yüksek fiyatı olarak 23.08 aralığında işlem gördü.
Schneider National Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
22.38 23.08
Yıllık aralık
20.59 33.90
- Önceki kapanış
- 23.01
- Açılış
- 23.06
- Satış
- 22.40
- Alış
- 22.70
- Düşük
- 22.38
- Yüksek
- 23.08
- Hacim
- 1.983 K
- Günlük değişim
- -2.65%
- Aylık değişim
- -8.16%
- 6 aylık değişim
- -1.88%
- Yıllık değişim
- -21.49%
21 Eylül, Pazar