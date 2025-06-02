货币 / SNDR
SNDR: Schneider National Inc
24.01 USD 0.06 (0.25%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SNDR汇率已更改-0.25%。当日，交易品种以低点24.00和高点24.14进行交易。
关注Schneider National Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNDR新闻
- Schneider National, Inc. (SNDR) Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- 施耐德国际参与摩根士丹利会议：聚焦战略增长
- Schneider National at Morgan Stanley’s Conference: Strategic Growth Focus
- Erste Group upgrades Schneider National stock rating to Buy from Hold
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- This J B Hunt Transport Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Ciena (NYSE:CIEN), JB Hunt Transport Servs (NASDAQ:JBHT)
- UBS downgrades Knight-Swift, Schneider and J.B. Hunt on weak truck demand
- Schneider National stock rating downgraded to Neutral by UBS
- Here's Why You Should Give Schneider National Stock a Miss Now
- Schneider Q2 Earnings In Line, Revenues Lag, 2025 EPS View Updated
- Schneider (SNDR) Q2 Revenue Up 7.9%
- Schneider National Q2 2025 slides: revenue growth and strategic shift drive performance
- Schneider National earnings beat, revenue topped estimates
- Compared to Estimates, Schneider National (SNDR) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Schneider National (SNDR) Q2 Earnings Match Estimates
- Schneider National declares quarterly dividend of $0.095 per share
- CryoPort, Inc. (CYRX) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Schneider National (SNDR) Reports Next Week: What to Know Ahead of the Release
- Benchmark maintains Buy rating on Schneider National stock amid stable freight volumes
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Schneider National at Wells Fargo Conference: Strategic Insights for 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Schneider National: Risk Remains Due To Technicals And Downward EPS Revisions (NYSE:SNDR)
- Goldman Sachs lifts Schneider stock rating to Buy, targets $32
日范围
24.00 24.14
年范围
20.59 33.90
- 前一天收盘价
- 24.07
- 开盘价
- 24.09
- 卖价
- 24.01
- 买价
- 24.31
- 最低价
- 24.00
- 最高价
- 24.14
- 交易量
- 246
- 日变化
- -0.25%
- 月变化
- -1.56%
- 6个月变化
- 5.17%
- 年变化
- -15.84%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值