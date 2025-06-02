통화 / SNDR
SNDR: Schneider National Inc
22.40 USD 0.61 (2.65%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SNDR 환율이 오늘 -2.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.38이고 고가는 23.08이었습니다.
Schneider National Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
22.38 23.08
년간 변동
20.59 33.90
- 23.01
- 23.06
- 22.40
- 22.70
- 22.38
- 23.08
- 1.981 K
- -2.65%
- -8.16%
- -1.88%
- -21.49%
20 9월, 토요일