시세섹션
통화 / SNDR
주식로 돌아가기

SNDR: Schneider National Inc

22.40 USD 0.61 (2.65%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SNDR 환율이 오늘 -2.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.38이고 고가는 23.08이었습니다.

Schneider National Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SNDR News

일일 변동 비율
22.38 23.08
년간 변동
20.59 33.90
이전 종가
23.01
시가
23.06
Bid
22.40
Ask
22.70
저가
22.38
고가
23.08
볼륨
1.981 K
일일 변동
-2.65%
월 변동
-8.16%
6개월 변동
-1.88%
년간 변동율
-21.49%
20 9월, 토요일