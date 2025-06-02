Valute / SNDR
SNDR: Schneider National Inc
22.40 USD 0.61 (2.65%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SNDR ha avuto una variazione del -2.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.38 e ad un massimo di 23.08.
Segui le dinamiche di Schneider National Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
22.38 23.08
Intervallo Annuale
20.59 33.90
- Chiusura Precedente
- 23.01
- Apertura
- 23.06
- Bid
- 22.40
- Ask
- 22.70
- Minimo
- 22.38
- Massimo
- 23.08
- Volume
- 1.983 K
- Variazione giornaliera
- -2.65%
- Variazione Mensile
- -8.16%
- Variazione Semestrale
- -1.88%
- Variazione Annuale
- -21.49%
20 settembre, sabato