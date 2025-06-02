Валюты / SNDR
SNDR: Schneider National Inc
24.07 USD 0.13 (0.54%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNDR за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.74, а максимальная — 24.10.
Следите за динамикой Schneider National Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SNDR
- Schneider National, Inc. (SNDR) Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- Schneider National на конференции Morgan Stanley: фокус на стратегический рост
- Schneider National at Morgan Stanley’s Conference: Strategic Growth Focus
- Erste Group upgrades Schneider National stock rating to Buy from Hold
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- This J B Hunt Transport Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Ciena (NYSE:CIEN), JB Hunt Transport Servs (NASDAQ:JBHT)
- UBS downgrades Knight-Swift, Schneider and J.B. Hunt on weak truck demand
- Schneider National stock rating downgraded to Neutral by UBS
- Here's Why You Should Give Schneider National Stock a Miss Now
- Schneider Q2 Earnings In Line, Revenues Lag, 2025 EPS View Updated
- Schneider (SNDR) Q2 Revenue Up 7.9%
- Schneider National Q2 2025 slides: revenue growth and strategic shift drive performance
- Schneider National earnings beat, revenue topped estimates
- Compared to Estimates, Schneider National (SNDR) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Schneider National (SNDR) Q2 Earnings Match Estimates
- Schneider National declares quarterly dividend of $0.095 per share
- CryoPort, Inc. (CYRX) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Schneider National (SNDR) Reports Next Week: What to Know Ahead of the Release
- Benchmark maintains Buy rating on Schneider National stock amid stable freight volumes
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Schneider National at Wells Fargo Conference: Strategic Insights for 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Schneider National: Risk Remains Due To Technicals And Downward EPS Revisions (NYSE:SNDR)
- Goldman Sachs lifts Schneider stock rating to Buy, targets $32
Дневной диапазон
23.74 24.10
Годовой диапазон
20.59 33.90
- Предыдущее закрытие
- 23.94
- Open
- 23.90
- Bid
- 24.07
- Ask
- 24.37
- Low
- 23.74
- High
- 24.10
- Объем
- 765
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- -1.31%
- 6-месячное изменение
- 5.43%
- Годовое изменение
- -15.63%
