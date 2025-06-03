KurseKategorien
Währungen / SNDR
Zurück zum Aktien

SNDR: Schneider National Inc

23.01 USD 0.29 (1.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SNDR hat sich für heute um -1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.00 bis zu einem Hoch von 23.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Schneider National Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SNDR News

Tagesspanne
23.00 23.65
Jahresspanne
20.59 33.90
Vorheriger Schlusskurs
23.30
Eröffnung
23.50
Bid
23.01
Ask
23.31
Tief
23.00
Hoch
23.65
Volumen
2.074 K
Tagesänderung
-1.24%
Monatsänderung
-5.66%
6-Monatsänderung
0.79%
Jahresänderung
-19.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K