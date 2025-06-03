Währungen / SNDR
SNDR: Schneider National Inc
23.01 USD 0.29 (1.24%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNDR hat sich für heute um -1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.00 bis zu einem Hoch von 23.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schneider National Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.00 23.65
Jahresspanne
20.59 33.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.30
- Eröffnung
- 23.50
- Bid
- 23.01
- Ask
- 23.31
- Tief
- 23.00
- Hoch
- 23.65
- Volumen
- 2.074 K
- Tagesänderung
- -1.24%
- Monatsänderung
- -5.66%
- 6-Monatsänderung
- 0.79%
- Jahresänderung
- -19.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K