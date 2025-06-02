通貨 / SNDR
SNDR: Schneider National Inc
23.01 USD 0.29 (1.24%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SNDRの今日の為替レートは、-1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり23.00の安値と23.65の高値で取引されました。
Schneider National Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
23.00 23.65
1年のレンジ
20.59 33.90
- 以前の終値
- 23.30
- 始値
- 23.50
- 買値
- 23.01
- 買値
- 23.31
- 安値
- 23.00
- 高値
- 23.65
- 出来高
- 2.074 K
- 1日の変化
- -1.24%
- 1ヶ月の変化
- -5.66%
- 6ヶ月の変化
- 0.79%
- 1年の変化
- -19.35%
