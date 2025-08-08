Dövizler / SN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SN: SharkNinja Inc
114.96 USD 2.04 (1.74%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SN fiyatı bugün -1.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 114.61 ve Yüksek fiyatı olarak 117.05 aralığında işlem gördü.
SharkNinja Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SN haberleri
- SharkNinja: Above-Average Growth Expected To Continue (NYSE:SN)
- SharkNinja, Inc. (SN) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- The Zacks Analyst Blog Highlights SharkNinja, Genesco, Casey's and Sprouts Farmers Market
- These 4 Retail Stocks Could See Big Moves This Holiday Season
- Here's Why SharkNinja, Inc. (SN) Fell More Than Broader Market
- Is Operational Efficiency Supporting Tractor Supply's Profitability?
- Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Casey's General Stores (CASY) This Year?
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- SharkNinja, Inc. (SN) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Wall Street Analysts Think SharkNinja, Inc. (SN) Is a Good Investment: Is It?
- Why Are Crocs Shares Gaining Today? - Crocs (NASDAQ:CROX), Advisor Managed Portfolios Miller Value Partners Appreciation ETF (ARCA:MVPA)
- SharkNinja stock falls after CFO Patraic Reagan announces resignation
- Smith & Nephew appoints Dr Garheng Kong as non-executive director
- Smith+Nephew appoints Dr. Garheng Kong as non-executive director
- Williams-Sonoma Expands Rejuvenation Brand With Nashville Opening
- All You Need to Know About SharkNinja, Inc. (SN) Rating Upgrade to Strong Buy
- Is The Kroger Co. (KR) Outperforming Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
- SharkNinja selling shareholders to offer 5 million ordinary shares
- SharkNinja stock falls after secondary offering announcement
- SharkNinja, Inc. (SN) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- Stock Market Rises In Range; Palantir, AMD, Shopify Lead Huge Earnings Movers: Weekly Review
- SharkNinja stock price target raised to $140 from $120 at Guggenheim
- SharkNinja, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SN)
- SharkNinja, Inc. (SN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
114.61 117.05
Yıllık aralık
60.50 123.00
- Önceki kapanış
- 117.00
- Açılış
- 117.04
- Satış
- 114.96
- Alış
- 115.26
- Düşük
- 114.61
- Yüksek
- 117.05
- Hacim
- 1.442 K
- Günlük değişim
- -1.74%
- Aylık değişim
- -0.13%
- 6 aylık değişim
- 39.84%
- Yıllık değişim
- 5.37%
21 Eylül, Pazar