SN: SharkNinja Inc

114.96 USD 2.04 (1.74%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SN fiyatı bugün -1.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 114.61 ve Yüksek fiyatı olarak 117.05 aralığında işlem gördü.

SharkNinja Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
114.61 117.05
Yıllık aralık
60.50 123.00
Önceki kapanış
117.00
Açılış
117.04
Satış
114.96
Alış
115.26
Düşük
114.61
Yüksek
117.05
Hacim
1.442 K
Günlük değişim
-1.74%
Aylık değişim
-0.13%
6 aylık değişim
39.84%
Yıllık değişim
5.37%
21 Eylül, Pazar