Devises / SN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SN: SharkNinja Inc
114.96 USD 2.04 (1.74%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SN a changé de -1.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 114.61 et à un maximum de 117.05.
Suivez la dynamique SharkNinja Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SN Nouvelles
- SharkNinja: Above-Average Growth Expected To Continue (NYSE:SN)
- SharkNinja, Inc. (SN) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- The Zacks Analyst Blog Highlights SharkNinja, Genesco, Casey's and Sprouts Farmers Market
- These 4 Retail Stocks Could See Big Moves This Holiday Season
- Here's Why SharkNinja, Inc. (SN) Fell More Than Broader Market
- Is Operational Efficiency Supporting Tractor Supply's Profitability?
- Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Casey's General Stores (CASY) This Year?
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- SharkNinja, Inc. (SN) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Wall Street Analysts Think SharkNinja, Inc. (SN) Is a Good Investment: Is It?
- Why Are Crocs Shares Gaining Today? - Crocs (NASDAQ:CROX), Advisor Managed Portfolios Miller Value Partners Appreciation ETF (ARCA:MVPA)
- SharkNinja stock falls after CFO Patraic Reagan announces resignation
- Smith & Nephew appoints Dr Garheng Kong as non-executive director
- Smith+Nephew appoints Dr. Garheng Kong as non-executive director
- Williams-Sonoma Expands Rejuvenation Brand With Nashville Opening
- All You Need to Know About SharkNinja, Inc. (SN) Rating Upgrade to Strong Buy
- Is The Kroger Co. (KR) Outperforming Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
- SharkNinja selling shareholders to offer 5 million ordinary shares
- SharkNinja stock falls after secondary offering announcement
- SharkNinja, Inc. (SN) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- Stock Market Rises In Range; Palantir, AMD, Shopify Lead Huge Earnings Movers: Weekly Review
- SharkNinja stock price target raised to $140 from $120 at Guggenheim
- SharkNinja, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SN)
- SharkNinja, Inc. (SN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
114.61 117.05
Range Annuel
60.50 123.00
- Clôture Précédente
- 117.00
- Ouverture
- 117.04
- Bid
- 114.96
- Ask
- 115.26
- Plus Bas
- 114.61
- Plus Haut
- 117.05
- Volume
- 1.442 K
- Changement quotidien
- -1.74%
- Changement Mensuel
- -0.13%
- Changement à 6 Mois
- 39.84%
- Changement Annuel
- 5.37%
20 septembre, samedi