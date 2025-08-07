KurseKategorien
SN: SharkNinja Inc

117.00 USD 3.05 (2.68%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SN hat sich für heute um 2.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 114.74 bis zu einem Hoch von 117.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die SharkNinja Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
114.74 117.03
Jahresspanne
60.50 123.00
Vorheriger Schlusskurs
113.95
Eröffnung
114.74
Bid
117.00
Ask
117.30
Tief
114.74
Hoch
117.03
Volumen
2.431 K
Tagesänderung
2.68%
Monatsänderung
1.64%
6-Monatsänderung
42.32%
Jahresänderung
7.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
19:30
USD
19:30
USD
