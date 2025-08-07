Währungen / SN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SN: SharkNinja Inc
117.00 USD 3.05 (2.68%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SN hat sich für heute um 2.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 114.74 bis zu einem Hoch von 117.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die SharkNinja Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SN News
- SharkNinja, Inc. (SN) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- The Zacks Analyst Blog Highlights SharkNinja, Genesco, Casey's and Sprouts Farmers Market
- These 4 Retail Stocks Could See Big Moves This Holiday Season
- Here's Why SharkNinja, Inc. (SN) Fell More Than Broader Market
- Is Operational Efficiency Supporting Tractor Supply's Profitability?
- Are Retail-Wholesale Stocks Lagging Casey's General Stores (CASY) This Year?
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- SharkNinja, Inc. (SN) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Wall Street Analysts Think SharkNinja, Inc. (SN) Is a Good Investment: Is It?
- Why Are Crocs Shares Gaining Today? - Crocs (NASDAQ:CROX), Advisor Managed Portfolios Miller Value Partners Appreciation ETF (ARCA:MVPA)
- SharkNinja stock falls after CFO Patraic Reagan announces resignation
- Smith & Nephew appoints Dr Garheng Kong as non-executive director
- Smith+Nephew appoints Dr. Garheng Kong as non-executive director
- Williams-Sonoma Expands Rejuvenation Brand With Nashville Opening
- All You Need to Know About SharkNinja, Inc. (SN) Rating Upgrade to Strong Buy
- Is The Kroger Co. (KR) Outperforming Other Retail-Wholesale Stocks This Year?
- SharkNinja selling shareholders to offer 5 million ordinary shares
- SharkNinja stock falls after secondary offering announcement
- SharkNinja, Inc. (SN) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
- Stock Market Rises In Range; Palantir, AMD, Shopify Lead Huge Earnings Movers: Weekly Review
- SharkNinja stock price target raised to $140 from $120 at Guggenheim
- SharkNinja, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SN)
- SharkNinja, Inc. (SN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sharkninja stock reaches all-time high of 126.61 USD
Tagesspanne
114.74 117.03
Jahresspanne
60.50 123.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 113.95
- Eröffnung
- 114.74
- Bid
- 117.00
- Ask
- 117.30
- Tief
- 114.74
- Hoch
- 117.03
- Volumen
- 2.431 K
- Tagesänderung
- 2.68%
- Monatsänderung
- 1.64%
- 6-Monatsänderung
- 42.32%
- Jahresänderung
- 7.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K