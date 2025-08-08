Valute / SN
SN: SharkNinja Inc
114.96 USD 2.04 (1.74%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SN ha avuto una variazione del -1.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 114.61 e ad un massimo di 117.05.
Segui le dinamiche di SharkNinja Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SN News
Intervallo Giornaliero
114.61 117.05
Intervallo Annuale
60.50 123.00
- Chiusura Precedente
- 117.00
- Apertura
- 117.04
- Bid
- 114.96
- Ask
- 115.26
- Minimo
- 114.61
- Massimo
- 117.05
- Volume
- 1.442 K
- Variazione giornaliera
- -1.74%
- Variazione Mensile
- -0.13%
- Variazione Semestrale
- 39.84%
- Variazione Annuale
- 5.37%
20 settembre, sabato