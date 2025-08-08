QuotazioniSezioni
SN: SharkNinja Inc

114.96 USD 2.04 (1.74%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SN ha avuto una variazione del -1.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 114.61 e ad un massimo di 117.05.

Segui le dinamiche di SharkNinja Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
114.61 117.05
Intervallo Annuale
60.50 123.00
Chiusura Precedente
117.00
Apertura
117.04
Bid
114.96
Ask
115.26
Minimo
114.61
Massimo
117.05
Volume
1.442 K
Variazione giornaliera
-1.74%
Variazione Mensile
-0.13%
Variazione Semestrale
39.84%
Variazione Annuale
5.37%
20 settembre, sabato