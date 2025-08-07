货币 / SN
SN: SharkNinja Inc
114.64 USD 1.68 (1.49%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SN汇率已更改1.49%。当日，交易品种以低点114.35和高点115.04进行交易。
关注SharkNinja Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SN新闻
日范围
114.35 115.04
年范围
60.50 123.00
- 前一天收盘价
- 112.96
- 开盘价
- 114.84
- 卖价
- 114.64
- 买价
- 114.94
- 最低价
- 114.35
- 最高价
- 115.04
- 交易量
- 153
- 日变化
- 1.49%
- 月变化
- -0.41%
- 6个月变化
- 39.45%
- 年变化
- 5.08%
