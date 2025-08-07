Валюты / SN
SN: SharkNinja Inc
112.96 USD 1.48 (1.29%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SN за сегодня изменился на -1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 111.12, а максимальная — 114.49.
Следите за динамикой SharkNinja Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
111.12 114.49
Годовой диапазон
60.50 123.00
- Предыдущее закрытие
- 114.44
- Open
- 113.94
- Bid
- 112.96
- Ask
- 113.26
- Low
- 111.12
- High
- 114.49
- Объем
- 1.805 K
- Дневное изменение
- -1.29%
- Месячное изменение
- -1.87%
- 6-месячное изменение
- 37.40%
- Годовое изменение
- 3.54%
