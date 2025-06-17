Dövizler / SLDP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SLDP: Solid Power Inc - Class A
4.17 USD 0.26 (6.65%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SLDP fiyatı bugün 6.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.81 ve Yüksek fiyatı olarak 4.20 aralığında işlem gördü.
Solid Power Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLDP haberleri
- Amprius: The Lithium Ion Battery Disruptor (NYSE:AMPX)
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- Solid Power: On The Right Path To Market Readiness (NASDAQ:SLDP)
- Solid Power: My Favorite Advanced Battery Stock, With The Potential To End Gas Cars (SLDP)
- Can B1 Shipments Push QuantumScape Closer to 2026 Road Testing?
- Will VWAGY's Backing Turn QS Into a Battery Powerhouse?
- Is Cobra the Growth Engine That Can Drive QuantumScape Higher?
- Kimball Electronics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Terawulf, Dlocal, Equinox Gold And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Bullish (NYSE:BLSH), DLocal (NASDAQ:DLO)
- Ubiquiti, Amcor among Thursday’s market cap stock movers
- Amprius Technologies: Strong Long-Term Growth Ahead For Lithium Battery Disruptor (AMPX)
- Needham raises Solid Power stock price target to $4 on battery progress
- Solid Power earnings matched, revenue topped estimates
- 12 Undercovered Stocks: Power Solutions, Porsche, B2Gold And More
- RPM International Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins ICON, MaxLinear, Nasdaq And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Arrive AI (NASDAQ:ARAI), ASGN (NYSE:ASGN)
- QuantumScape: Less Likely To Sell Off After Q2 Earnings (NYSE:QS)
- Jim Cramer: Starbucks 'The Way To Go'; General Mills Is 'A Tough One' - General Mills (NYSE:GIS), Enovix (NASDAQ:ENVX)
- Solid Power Stock Surges Higher; What Should Investors Expect Going Forward? (SLDP)
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- A ‘Forgotten Megatrend’ That Could Be Key to the AI Economy
- Solid Power: The Affordable Disruptor (NASDAQ:SLDP)
- Solid Power: The Narrative No Longer Holds (Rating Downgrade) (NASDAQ:SLDP)
- Solid Power: A Solid Speculative Bet (NASDAQ:SLDP)
- Solid Power (SLDP): A Risky Bet With Distant Commercialization And Too Many Uncertainties
Günlük aralık
3.81 4.20
Yıllık aralık
0.70 5.62
- Önceki kapanış
- 3.91
- Açılış
- 3.96
- Satış
- 4.17
- Alış
- 4.47
- Düşük
- 3.81
- Yüksek
- 4.20
- Hacim
- 15.748 K
- Günlük değişim
- 6.65%
- Aylık değişim
- 1.96%
- 6 aylık değişim
- 297.14%
- Yıllık değişim
- 200.00%
21 Eylül, Pazar