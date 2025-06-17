통화 / SLDP
SLDP: Solid Power Inc - Class A
4.17 USD 0.26 (6.65%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SLDP 환율이 오늘 6.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.81이고 고가는 4.20이었습니다.
Solid Power Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SLDP News
일일 변동 비율
3.81 4.20
년간 변동
0.70 5.62
- 이전 종가
- 3.91
- 시가
- 3.96
- Bid
- 4.17
- Ask
- 4.47
- 저가
- 3.81
- 고가
- 4.20
- 볼륨
- 15.748 K
- 일일 변동
- 6.65%
- 월 변동
- 1.96%
- 6개월 변동
- 297.14%
- 년간 변동율
- 200.00%
20 9월, 토요일