Валюты / SLDP
SLDP: Solid Power Inc - Class A
3.74 USD 0.24 (6.03%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLDP за сегодня изменился на -6.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.65, а максимальная — 4.00.
Следите за динамикой Solid Power Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SLDP
Дневной диапазон
3.65 4.00
Годовой диапазон
0.70 5.62
- Предыдущее закрытие
- 3.98
- Open
- 3.97
- Bid
- 3.74
- Ask
- 4.04
- Low
- 3.65
- High
- 4.00
- Объем
- 7.404 K
- Дневное изменение
- -6.03%
- Месячное изменение
- -8.56%
- 6-месячное изменение
- 256.19%
- Годовое изменение
- 169.06%
