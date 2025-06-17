通貨 / SLDP
SLDP: Solid Power Inc - Class A
3.91 USD 0.07 (1.82%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SLDPの今日の為替レートは、1.82%変化しました。日中、通貨は1あたり3.76の安値と3.98の高値で取引されました。
Solid Power Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.76 3.98
1年のレンジ
0.70 5.62
- 以前の終値
- 3.84
- 始値
- 3.85
- 買値
- 3.91
- 買値
- 4.21
- 安値
- 3.76
- 高値
- 3.98
- 出来高
- 12.144 K
- 1日の変化
- 1.82%
- 1ヶ月の変化
- -4.40%
- 6ヶ月の変化
- 272.38%
- 1年の変化
- 181.29%
