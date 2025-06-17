Moedas / SLDP
SLDP: Solid Power Inc - Class A
3.96 USD 0.12 (3.13%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SLDP para hoje mudou para 3.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.76 e o mais alto foi 3.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Solid Power Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SLDP Notícias
Faixa diária
3.76 3.98
Faixa anual
0.70 5.62
Fechamento anterior
- 3.84
Open
- 3.85
Bid
- 3.96
Ask
- 4.26
Low
- 3.76
High
- 3.98
Volume
- 8.378 K
Mudança diária
- 3.13%
Mudança mensal
- -3.18%
Mudança de 6 meses
- 277.14%
Mudança anual
- 184.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh