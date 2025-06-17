货币 / SLDP
SLDP: Solid Power Inc - Class A
3.85 USD 0.11 (2.94%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SLDP汇率已更改2.94%。当日，交易品种以低点3.72和高点4.01进行交易。
关注Solid Power Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
3.72 4.01
年范围
0.70 5.62
- 前一天收盘价
- 3.74
- 开盘价
- 3.74
- 卖价
- 3.85
- 买价
- 4.15
- 最低价
- 3.72
- 最高价
- 4.01
- 交易量
- 8.230 K
- 日变化
- 2.94%
- 月变化
- -5.87%
- 6个月变化
- 266.67%
- 年变化
- 176.98%
