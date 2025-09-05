Dövizler / SKYW
SKYW: SkyWest Inc
104.24 USD 0.28 (0.27%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SKYW fiyatı bugün -0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 102.83 ve Yüksek fiyatı olarak 106.18 aralığında işlem gördü.
SkyWest Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
102.83 106.18
Yıllık aralık
74.70 135.57
- Önceki kapanış
- 104.52
- Açılış
- 105.29
- Satış
- 104.24
- Alış
- 104.54
- Düşük
- 102.83
- Yüksek
- 106.18
- Hacim
- 994
- Günlük değişim
- -0.27%
- Aylık değişim
- -13.00%
- 6 aylık değişim
- 20.56%
- Yıllık değişim
- 23.23%
21 Eylül, Pazar