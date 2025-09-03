货币 / SKYW
SKYW: SkyWest Inc
104.87 USD 0.74 (0.71%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SKYW汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点104.28和高点105.48进行交易。
关注SkyWest Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
104.28 105.48
年范围
74.70 135.57
- 前一天收盘价
- 104.13
- 开盘价
- 104.61
- 卖价
- 104.87
- 买价
- 105.17
- 最低价
- 104.28
- 最高价
- 105.48
- 交易量
- 57
- 日变化
- 0.71%
- 月变化
- -12.48%
- 6个月变化
- 21.29%
- 年变化
- 23.97%
