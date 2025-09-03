Валюты / SKYW
SKYW: SkyWest Inc
104.13 USD 0.38 (0.36%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SKYW за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.02, а максимальная — 105.52.
Следите за динамикой SkyWest Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
103.02 105.52
Годовой диапазон
74.70 135.57
- Предыдущее закрытие
- 104.51
- Open
- 105.27
- Bid
- 104.13
- Ask
- 104.43
- Low
- 103.02
- High
- 105.52
- Объем
- 925
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- -13.09%
- 6-месячное изменение
- 20.44%
- Годовое изменение
- 23.10%
