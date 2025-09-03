КотировкиРазделы
Валюты / SKYW
SKYW: SkyWest Inc

104.13 USD 0.38 (0.36%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SKYW за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 103.02, а максимальная — 105.52.

Следите за динамикой SkyWest Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
103.02 105.52
Годовой диапазон
74.70 135.57
Предыдущее закрытие
104.51
Open
105.27
Bid
104.13
Ask
104.43
Low
103.02
High
105.52
Объем
925
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
-13.09%
6-месячное изменение
20.44%
Годовое изменение
23.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.