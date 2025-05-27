Dövizler / SKY
SKY: Skyline Champion Corporation
74.38 USD 1.96 (2.57%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SKY fiyatı bugün -2.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 74.38 ve Yüksek fiyatı olarak 75.94 aralığında işlem gördü.
Skyline Champion Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SKY haberleri
Günlük aralık
74.38 75.94
Yıllık aralık
59.44 116.49
- Önceki kapanış
- 76.34
- Açılış
- 75.26
- Satış
- 74.38
- Alış
- 74.68
- Düşük
- 74.38
- Yüksek
- 75.94
- Hacim
- 1.253 K
- Günlük değişim
- -2.57%
- Aylık değişim
- -0.38%
- 6 aylık değişim
- -21.17%
- Yıllık değişim
- -22.00%
21 Eylül, Pazar