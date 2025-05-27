FiyatlarBölümler
Dövizler / SKY
Geri dön - Hisse senetleri

SKY: Skyline Champion Corporation

74.38 USD 1.96 (2.57%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SKY fiyatı bugün -2.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 74.38 ve Yüksek fiyatı olarak 75.94 aralığında işlem gördü.

Skyline Champion Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SKY haberleri

Günlük aralık
74.38 75.94
Yıllık aralık
59.44 116.49
Önceki kapanış
76.34
Açılış
75.26
Satış
74.38
Alış
74.68
Düşük
74.38
Yüksek
75.94
Hacim
1.253 K
Günlük değişim
-2.57%
Aylık değişim
-0.38%
6 aylık değişim
-21.17%
Yıllık değişim
-22.00%
21 Eylül, Pazar