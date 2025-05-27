Moedas / SKY
SKY: Skyline Champion Corporation
76.21 USD 0.24 (0.31%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SKY para hoje mudou para -0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 75.80 e o mais alto foi 77.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Skyline Champion Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SKY Notícias
Faixa diária
75.80 77.11
Faixa anual
59.44 116.49
- Fechamento anterior
- 76.45
- Open
- 77.07
- Bid
- 76.21
- Ask
- 76.51
- Low
- 75.80
- High
- 77.11
- Volume
- 167
- Mudança diária
- -0.31%
- Mudança mensal
- 2.08%
- Mudança de 6 meses
- -19.23%
- Mudança anual
- -20.08%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh