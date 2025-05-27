КотировкиРазделы
Валюты / SKY
Назад в Рынок акций США

SKY: Skyline Champion Corporation

77.96 USD 2.71 (3.60%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SKY за сегодня изменился на 3.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.19, а максимальная — 79.24.

Следите за динамикой Skyline Champion Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SKY

Дневной диапазон
75.19 79.24
Годовой диапазон
59.44 116.49
Предыдущее закрытие
75.25
Open
75.45
Bid
77.96
Ask
78.26
Low
75.19
High
79.24
Объем
2.438 K
Дневное изменение
3.60%
Месячное изменение
4.42%
6-месячное изменение
-17.37%
Годовое изменение
-18.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.