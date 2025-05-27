Валюты / SKY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SKY: Skyline Champion Corporation
77.96 USD 2.71 (3.60%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SKY за сегодня изменился на 3.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.19, а максимальная — 79.24.
Следите за динамикой Skyline Champion Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SKY
- UK pay-TV group Sky set to cut around 600 jobs
- Voya Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Champion Homes (SKY) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Champion Homes jumps 10% after crushing first quarter expectations
- Patrick Industries (PATK) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Fidelity Small Cap Index Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSNX)
- Third Avenue Real Estate Value Fund Q2 2025 Commentary (undefined:TAREX)
- Champion Homes: Margin Noise Masks The Value Of A Modular Housing Leader (NYSE:SKY)
- NYLI WMC Small Companies Fund Q1 2025 Commentary
- Victory RS Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RSEGX)
- Skyline Corp stock hits 52-week low at $63.07 amid market challenges
- Champion ® Homes to Be Featured on Designing Spaces ® Airing on Lifetime Television ®
- Top 3 Consumer Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Cavco Indus (NASDAQ:CVCO), Betterware de Mexico SAPI (NYSE:BWMX)
- HUD Executives Tour Champion ® Homes Manufacturing Facility as HUD Spotlights Manufactured Homes as a Key Solution to the U.S. Housing Shortage
- Skyline Corp stock touches 52-week low at $64.25 amid market shifts
- Champion Homes boosts share buyback program to $150 million
- RBC Capital cuts Skyline stock target to $82, maintains rating
- Champion Homes, Inc. (SKY) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Champion Homes misses Q4 earnings, revenue estimates
- Tesla, Nvidia lead Tuesday’s market cap stock movers
- Tesla and CoreWeave lead Tuesday’s market cap stock movers
Дневной диапазон
75.19 79.24
Годовой диапазон
59.44 116.49
- Предыдущее закрытие
- 75.25
- Open
- 75.45
- Bid
- 77.96
- Ask
- 78.26
- Low
- 75.19
- High
- 79.24
- Объем
- 2.438 K
- Дневное изменение
- 3.60%
- Месячное изменение
- 4.42%
- 6-месячное изменение
- -17.37%
- Годовое изменение
- -18.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.