SKY: Skyline Champion Corporation

76.34 USD 0.11 (0.14%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SKYの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり75.74の安値と77.11の高値で取引されました。

Skyline Champion Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
75.74 77.11
1年のレンジ
59.44 116.49
以前の終値
76.45
始値
77.07
買値
76.34
買値
76.64
安値
75.74
高値
77.11
出来高
1.130 K
1日の変化
-0.14%
1ヶ月の変化
2.25%
6ヶ月の変化
-19.09%
1年の変化
-19.95%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K