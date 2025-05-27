通貨 / SKY
SKY: Skyline Champion Corporation
76.34 USD 0.11 (0.14%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SKYの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり75.74の安値と77.11の高値で取引されました。
Skyline Champion Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
75.74 77.11
1年のレンジ
59.44 116.49
- 以前の終値
- 76.45
- 始値
- 77.07
- 買値
- 76.34
- 買値
- 76.64
- 安値
- 75.74
- 高値
- 77.11
- 出来高
- 1.130 K
- 1日の変化
- -0.14%
- 1ヶ月の変化
- 2.25%
- 6ヶ月の変化
- -19.09%
- 1年の変化
- -19.95%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K