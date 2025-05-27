货币 / SKY
SKY: Skyline Champion Corporation
77.96 USD 2.71 (3.60%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SKY汇率已更改3.60%。当日，交易品种以低点75.19和高点79.24进行交易。
关注Skyline Champion Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
75.19 79.24
年范围
59.44 116.49
- 前一天收盘价
- 75.25
- 开盘价
- 75.45
- 卖价
- 77.96
- 买价
- 78.26
- 最低价
- 75.19
- 最高价
- 79.24
- 交易量
- 2.438 K
- 日变化
- 3.60%
- 月变化
- 4.42%
- 6个月变化
- -17.37%
- 年变化
- -18.25%
