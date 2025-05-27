Währungen / SKY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SKY: Skyline Champion Corporation
76.34 USD 0.11 (0.14%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SKY hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.74 bis zu einem Hoch von 77.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Skyline Champion Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKY News
- UK pay-TV group Sky set to cut around 600 jobs
- ZDF und RTL kaufen TV-Paket mit je 15 Spielen des DFB-Pokals
- Voya Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Champion Homes (SKY) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Champion Homes jumps 10% after crushing first quarter expectations
- Patrick Industries (PATK) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Fidelity Small Cap Index Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSNX)
- Third Avenue Real Estate Value Fund Q2 2025 Commentary (undefined:TAREX)
- Champion Homes: Margin Noise Masks The Value Of A Modular Housing Leader (NYSE:SKY)
- NYLI WMC Small Companies Fund Q1 2025 Commentary
- Victory RS Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RSEGX)
- Skyline Corp stock hits 52-week low at $63.07 amid market challenges
- Champion ® Homes to Be Featured on Designing Spaces ® Airing on Lifetime Television ®
- Top 3 Consumer Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Cavco Indus (NASDAQ:CVCO), Betterware de Mexico SAPI (NYSE:BWMX)
- HUD Executives Tour Champion ® Homes Manufacturing Facility as HUD Spotlights Manufactured Homes as a Key Solution to the U.S. Housing Shortage
- Skyline Corp stock touches 52-week low at $64.25 amid market shifts
- Champion Homes boosts share buyback program to $150 million
- RBC Capital cuts Skyline stock target to $82, maintains rating
- Champion Homes, Inc. (SKY) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Champion Homes misses Q4 earnings, revenue estimates
- Tesla, Nvidia lead Tuesday’s market cap stock movers
Tagesspanne
75.74 77.11
Jahresspanne
59.44 116.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 76.45
- Eröffnung
- 77.07
- Bid
- 76.34
- Ask
- 76.64
- Tief
- 75.74
- Hoch
- 77.11
- Volumen
- 1.130 K
- Tagesänderung
- -0.14%
- Monatsänderung
- 2.25%
- 6-Monatsänderung
- -19.09%
- Jahresänderung
- -19.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K