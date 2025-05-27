Devises / SKY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SKY: Skyline Champion Corporation
74.38 USD 1.96 (2.57%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SKY a changé de -2.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.38 et à un maximum de 75.94.
Suivez la dynamique Skyline Champion Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKY Nouvelles
- UK pay-TV group Sky set to cut around 600 jobs
- Voya Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Champion Homes (SKY) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Champion Homes jumps 10% after crushing first quarter expectations
- Patrick Industries (PATK) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Fidelity Small Cap Index Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSSNX)
- Third Avenue Real Estate Value Fund Q2 2025 Commentary (undefined:TAREX)
- Champion Homes: Margin Noise Masks The Value Of A Modular Housing Leader (NYSE:SKY)
- NYLI WMC Small Companies Fund Q1 2025 Commentary
- Victory RS Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:RSEGX)
- Skyline Corp stock hits 52-week low at $63.07 amid market challenges
- Champion ® Homes to Be Featured on Designing Spaces ® Airing on Lifetime Television ®
- Top 3 Consumer Stocks You'll Regret Missing This Quarter - Cavco Indus (NASDAQ:CVCO), Betterware de Mexico SAPI (NYSE:BWMX)
- HUD Executives Tour Champion ® Homes Manufacturing Facility as HUD Spotlights Manufactured Homes as a Key Solution to the U.S. Housing Shortage
- Skyline Corp stock touches 52-week low at $64.25 amid market shifts
- Champion Homes boosts share buyback program to $150 million
- RBC Capital cuts Skyline stock target to $82, maintains rating
- Champion Homes, Inc. (SKY) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Champion Homes misses Q4 earnings, revenue estimates
- Tesla, Nvidia lead Tuesday’s market cap stock movers
- Tesla and CoreWeave lead Tuesday’s market cap stock movers
Range quotidien
74.38 75.94
Range Annuel
59.44 116.49
- Clôture Précédente
- 76.34
- Ouverture
- 75.26
- Bid
- 74.38
- Ask
- 74.68
- Plus Bas
- 74.38
- Plus Haut
- 75.94
- Volume
- 1.253 K
- Changement quotidien
- -2.57%
- Changement Mensuel
- -0.38%
- Changement à 6 Mois
- -21.17%
- Changement Annuel
- -22.00%
20 septembre, samedi