FiyatlarBölümler
Dövizler / SKT
Geri dön - Hisse senetleri

SKT: Tanger Inc

33.39 USD 0.42 (1.24%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SKT fiyatı bugün -1.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.25 ve Yüksek fiyatı olarak 33.86 aralığında işlem gördü.

Tanger Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SKT haberleri

Günlük aralık
33.25 33.86
Yıllık aralık
28.69 37.55
Önceki kapanış
33.81
Açılış
33.68
Satış
33.39
Alış
33.69
Düşük
33.25
Yüksek
33.86
Hacim
1.652 K
Günlük değişim
-1.24%
Aylık değişim
-0.77%
6 aylık değişim
-1.18%
Yıllık değişim
0.66%
21 Eylül, Pazar