SKT: Tanger Inc
33.70 USD 0.10 (0.30%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SKT за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.42, а максимальная — 33.77.
Следите за динамикой Tanger Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
33.42 33.77
Годовой диапазон
28.69 37.55
- Предыдущее закрытие
- 33.80
- Open
- 33.66
- Bid
- 33.70
- Ask
- 34.00
- Low
- 33.42
- High
- 33.77
- Объем
- 2.102 K
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- -0.27%
- Годовое изменение
- 1.60%
